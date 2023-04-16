Велокоманда «Астана» объявила состав на однодневную гонку в Нидерландах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые примут участие в однодневной гонке «Amstel Gold Race» в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

В гонке выступят семь спортсменов астанинского клуба: казахстанцы — Алексей Луценко и Андрей Зейц; итальянцы — Самюэле Баттистелла, Симоне Веласко, Джанни Москон и Кристиан Скарони; испанец — Давид де ла Круз.

Нидерландская «однодневка» состоится 16 апреля. Гонка стартует в Маастрихте и завершится в Берг-эн-Терблиджт. Дистанция составит 254 километра.

Фото: AstanaQazTeam