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    Велокоманда «Астана» объявила состав на однодневную гонку в Нидерландах

    16 Апреля 2023, 04:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team определилась с составом спортсменов, которые примут участие в однодневной гонке «Amstel Gold Race» в Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    В гонке выступят семь спортсменов астанинского клуба: казахстанцы — Алексей Луценко и Андрей Зейц; итальянцы — Самюэле Баттистелла, Симоне Веласко, Джанни Москон и Кристиан Скарони; испанец — Давид де ла Круз.

    Нидерландская «однодневка» состоится 16 апреля. Гонка стартует в Маастрихте и завершится в Берг-эн-Терблиджт. Дистанция составит 254 километра.

    Фото: AstanaQazTeam

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Велоспорт
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