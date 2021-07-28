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    Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020

    28 Июля 2021, 14:56

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершилась индивидуальная гонка среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстанский велогонщик Алексей Луценко занял 32-ое место в итоговом протоколе соревнований.

    Отметим, он был единственным представителем Казахстана в состязании. Ранее его товарищи по команде Дмитрий Груздев и Вадим Пронский были вынуждены сойти с дистанции.

    «Золото» Олимпийских игр завоевал Примож Роглич (Словения). На втором месте расположился представитель Голландии Том Дюмулен. Замкнул тройку лидеров гонки австралиец Роан Деннис.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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