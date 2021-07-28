Велогонщик Луценко остался без медалей Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио завершилась индивидуальная гонка среди мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанский велогонщик Алексей Луценко занял 32-ое место в итоговом протоколе соревнований.

Отметим, он был единственным представителем Казахстана в состязании. Ранее его товарищи по команде Дмитрий Груздев и Вадим Пронский были вынуждены сойти с дистанции.

«Золото» Олимпийских игр завоевал Примож Роглич (Словения). На втором месте расположился представитель Голландии Том Дюмулен. Замкнул тройку лидеров гонки австралиец Роан Деннис.

Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров