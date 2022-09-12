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    Велогонщик из РК Мигель Анхель Лопес стал четвертым по итогам «Вуэльты Испании»

    12 Сентября 2022, 05:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершилась многодневная велогонка «Вуэльта Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результаты финального этапа – у гонщиков команды «UAE Team Emirates» колумбийца Хуана Себастьяна Молано и немца Паскаля Аккермана. Вторым стал датчанин Мадс Педерсен из «Trek-Segafredo».

    Гонщик «Астаны» Евгений Федоров финишировал 16-м, Харольд Техада – 44-м, Мигель Анхель Лопес – 50-м, Винченцо Нибали – 65-м, Алексей Луценко – 69-м, Давид Де ла Крус – 94-м, Вадим Пронский – 95-м.

    «Вуэльта Испании». 21-й этап

    Лас-Росас-де-Мадрид – Мадрид. 96.7 км

    1. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, «UAE Team Emirates») – 2:26:36;

    2. Мадс Педерсен (Дания, «Trek-Segafredo»);

    3. Паскаль Аккерман (Германия, «UAE Team Emirates»);

    16. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»);

    44. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») – +0:11;

    50. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана»);

    65. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») – +0:28;

    69. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +0:35;

    94. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») – +1:00;

    95. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана»).

    Общий зачет:

    1. Ремко Эвенепул (Бельгия, «Quick-Step Alpha Vinyl») – 80:26:59;

    2. Энрик Мас (Испания, «Movistar») – +2:02;

    3. Хуан Аюсо (Испания, «UAE Team Emirates») – +4:57;

    4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +5:56;

    21. Давид Де ла Крус (Испания, «Астана») – +1:00:15;

    38. Вадим Пронский (Казахстан, «Астана») – +1:35:03;

    45. Винченцо Нибали (Италия, «Астана») – +2:05:45;

    65. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») – +3:01:54;

    71. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») – +3:14:22;

    123. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») – +4:54:32.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Велоспорт
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