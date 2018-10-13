Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко стал вторым по итогам «Тура Турции»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финальный этап многодневной велогонки «Тур Турции» завершился победой ирландца Сэма Беннетта из команды «Bora-Hansgrohe», сообщает Sports.kz.

Второй результат - у испанца Эдвард Прадес из «Euskadi-Murias», ставший победителем тура, третьим стал люксембуржец Йемпи Дрюкер из ВМС.

Казахстанец Алексей Луценко завершил этап 13-м и занял вторую строчку общего зачета, Даниил Фоминых финишировал 73-м, Руслан Тлеубаев - 84-м, Евгений Гидич - 90-м, Жандос Бижигитов - 118-м, Морено Мозер - 120-м.

«Тур Турции». Шестой этап



Бурса - Стамбул. 166.7 километров

1. Сэм Беннетт (Ирландия, «Bora-Hansgrohe») - 3:36:28



2. Эдвард Прадес (Испания, «Euskadi-Murias») - +0:05



3. Йемпи Дрюкер (Люксембург, BMC)

13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)

73. Даниил Фоминых (Казахстан, «Астана») - +0:51

84. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») - +1:19

90. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») - +1:37

118. Жандос Бижигитов (Казахстан, «Астана») - +2:15

120. Морено Мозер (Италия, «Астана»)

Общий зачет:

1. Эдвард Прадес (Испания, «Euskadi-Murias») - 22:26:16



2. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»)



3. Нейтан Хаас (Австралия, «Katusha-Alpecin») - +0:04

36. Даниил Фоминых (Казахстан, «Астана») - +1:55

77. Жандос Бижигитов (Казахстан, «Астана») - +9:06

78. Евгений Гидич (Казахстан, «Астана») - +9:16

101. Морено Мозер (Италия, «Астана») - +13:28

109. Руслан Тлеубаев (Казахстан, «Астана») - +15:34.