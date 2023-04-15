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    Велогонщик «Астаны» Алексей Луценко покорил «Тур Сицилии 2023»

    15 Апреля 2023, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко покорил «Тур Сицилии 2023» (Джиро ди Сичилия). Казахстанский гонщик стал победителем заключительного и самого сложного горного этапа итальянской многодневки, а также одержал победу в итоговой генеральной классификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    «Мы понимали, что последний этап, скорее всего, станет решающим для борьбы за общий зачет. Поэтому я настраивался именно на этот день. Хотя нельзя сказать, что я не пробовал и на предыдущих этапах – на первом этапе попробовал и финишировал пятым, вчера был шанс, но финал был очень непростым с большим количеством поворотов на последнем километре, к тому же, там было падение Дамиано Карузо. Так что все свелось к заключительному этапу, и вместе с командой мы настраивались выложиться на все 100%», – сказал Алексей Луценко.

    Луценко, поддерживаемый Джанмарко Гарофоли, атаковал из небольшой группы фаворитов на заключительном подъеме дня Кульмине-ди-Скорчиавакка, быстро набрав преимущество перед соперниками, которое позднее увеличил на спуске к финишному городу Джиарре.

    «План был попробовать на последней горе, так что именно там я и ускорился, в итоге остался вдвоем с Карузо. Мы догнали отрыв, и где-то на середине подъема, на самом крутом участке, я предпринял новую атаку. Увидел, что получилось открыть просвет, после чего решил идти до конца, не оглядываясь», – продолжил Алексей Луценко.

    Гонщик Astana Qazaqstan Team финишировал в гордом одиночестве с преимуществом в 40 секунд над ближайшим соперником. Этого результата хватило для того, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете «Тура Сицилии».

    «Я очень рад этой победе, знаю, что команде было важно показать результат, и сегодня все вместе мы это сделали – выиграли этап и общий зачет. Большое спасибо всей команде за поддержку, это наш командный успех», – заключил Луценко.

    «Командная работа и командный дух стали ключом к сегодняшнему успеху. И действительно, мы взяли на себя ответственность в гонке с самого начала, с первого этапа, и продолжали гнуть эту линию до самого финала. Все наши гонщики отлично себя проявили, каждый отработал на 100% для этой победы, так что я хотел бы поблагодарить всю команду за эти четыре великолепных дня на Сицилии», – сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор Astana Qazaqstan Team.

    «Алексей был невероятен сегодня, его было не остановить, и мы все очень рады были видеть его в такой хорошей форме на королевском этапе. Это был, что называется «его день», и он все сделал идеально. Очень красивая и, вместе с тем, важная победа для команды», – добавил Джузеппе Мартинелли.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Велоспорт
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