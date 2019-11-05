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    Велогонщик Александр Винокуров оправдан по обвинениям в коррупции

    5 Ноября 2019, 16:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский велогонщик и генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров оправдан по обвинениям в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов! Не расслабляемся!», - написал велогонщик в Instagram .

    Напомним, накануне прокуратура Бельгии предъявила велогонщикам из Казахстана Александру Винокурову и Александру Колобневу из России обвинения в коррупции. По информации бельгийского издания Sudinfo.be, А.Винокуров заплатил А. Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише престижной однодневки «Льеж - Бастонь - Льеж» в 2010 году.

    Отметим, что А.Винокуров с 2013 года занимает пост генерального менеджера команды «Астана». А. Колобнев выступает за российскую велокоманду «Катюша». Ожидается, что суд над велосипедистами состоится через несколько месяцев.

    В августе А. Винокуров заявлял, что обвинения бельгийской прокуратуры в коррупции надуманы, и заверял в своей невиновности. «Это какая-то спекуляция на моем имени. Когда мы на слуху, когда нет какого-то конкретного обвинения, прокурор старается все это выдвинуть в прессу - это, скажем так, неправильно. Даже не могу прокомментировать, кому это выгодно», - сказал тогда самый прославленный казахстанский велогонщик.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Судебный процесс
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