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    Велогонка Ironman в Астане: схема и время перекрытия дорог

    2 Июля 2023, 02:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Движение на дорогах в местах прохождения велоэтапа гонки Ironman Kazakhstan будет частично перекрыто 2 июля с 6:00 до 19:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны «iKOMEK109».

    Организаторы Ironman Kazakhstan информируют жителей и гостей столицы о частичном перекрытии движения на дорогах в день гонки. По мере прохождения дистанции спортсменами, трассы будут открываться. Старт и финиш гонки расположены в Триатлон Парке.

    «Проведение таких известных и престижных спортивных мероприятий вносит вклад не только в развитие спорта, но и туризма. Проведенное столь значимое событие, будет способствовать развитию нашего города и созданию позитивного имиджа. Мы принимаем все необходимые меры для обеспечение плавного движения и минимизация возможных неудобств. Призываем вас поддержать это важное спортивное событие!», ― рассказали организаторы гонки Ironman.

    Схема перекрытия дорог:

    с 04:00-18:00 - по пр. Б. Момышулы частичное перекрытие двух полос дороги от ул. Елим-ай до ул. Сарайшык.

    с 04:00-18:00 - по ул. А. Байтурсынова - частичное перекрытие двух полос дороги до пр. Тауелсиздик.

    с 04:00-11:00 - от пр. Тауелсиздик - частичное перекрытие по ул. Нажимеденова до ул. Калдаякова.

    с 04:00-11:00 - от ул. Нажимеденова далее по ул. Калдаякова через мост Арыс правый съезд с моста с выездом на пр. Мангилик Ел до ул. Достык поворот направо до площади перед Акордой. Далее круг вокруг площади и выезд вдоль ЦКЗ «Казахстан» под мостом Арыс и на ул. А. Бокейхана.

    с 04:00-11:00 - по ул. А. Бокейхана до ул. Керей-Жанибек хандар.

    с 04:00-11:00 - частичное перекрытие по ул. Керей-Жанибек хандар до просп. Аль-Фараби.

    с 04:00-11:00 - частичное перекрытие по просп. Аль-Фараби до пр. Улы Дала.

    с 04:00-18:00 - от пр. Улы Дала до дороги Южный объезд.

    с 04:00-18:00 - по объездной окружной дороги частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с Трассы-М-36 далее до поворота Кургальджинского шоссе и до разворота возле Велопарковки на пересечении с улицей Н. Байганин.

    с 04:00 до 18:00 - от Южного объезда направо по пр. Улы Дала через новый мост до ул Нажимеденова.

    с 04:00 до 18:00 - от ул. Нажимеденова до пр Тауелсиздик. Далее на финиш в Триатлон парк по ул. А. Байтурсынова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Спорт Велоспорт
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