Великобритания завершила переход на советскую систему образования – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Instagram казахстанцы пишут о том, что в Великобритании завершили переход на советскую систему образования. Такое заявление якобы сделала министр Джастина Грининг. Это старый фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Источником этого сообщения является сатирическое информационное агентство «Панорама». Эту «новость» оно опубликовало еще в сентябре 2018 года. Поскольку агентство сатирическое и о настоящих событиях пишет лишь 1 апреля каждого года, то нет никаких оснований считать сообщение о внедрении системы образования СССР в Великобритании правдивым.

Кроме того, сейчас новость такого рода и вовсе выглядит неправдоподобной. Дело в том, что Джастина Грининг покинула пост министра образования Великобритании в 2018 году. После нее министрами были Дамиан Хайндс до 2019 года, Гэвин Уильямсон до 2021 года, Надхим Захави до 2022 года, Мишель Донелан в 2022 году, Джеймс Клеверли в том же году и, наконец, сейчас эту должность занимает Джиллиан Киган.

Никто из них не заявлял о переходе на советскую систему образования.

Британская система образования по всем параметрам отличается от той, которая была принята в СССР. Во-первых, британское образование разделено на пять ступеней: ранние годы, начальное, среднее, дальнейшее и высшее. Дети начинают учиться уже с трех лет. Им положено получить 15 часов бесплатного ухода и воспитания в течение 38 недель.

С четырех до семи лет основной упор в образовании британских детей делается на умении коммуницировать, читать, писать, решать простые примеры и задачи, а также оперировать простейшими научными понятиями об окружающем мире. К 11 годам требования увеличиваются, детям нужно не просто уметь писать, а делать это грамотно, не пропуская знаки препинания. Также более высокие требования предъявляются к знаниям в математике, науке, литературе и прочих дисциплинах.

С 12 лет обязательными для изучения в школах считаются такие предметы, как дизайн и технологии, гражданское право и программирование, которых в советской системе образования точно не было. Кроме того, с этого же возраста дети могут посещать занятия по сексуальному и санитарному просвещению, а также получать религиозное образование. Если родители конкретного ученика против, то ребенка могут освободить от этих уроков до тех пор, пока ему не исполнится 14 лет.

Очевидно, что ничего подобного в Советском Союзе не было.

Все это значит, что в Великобритании не переходили на советскую систему образования. Все это старый фейк, основанный на публикации сатирического информационного агентства.