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    Великобритания впервые в истории выведет спутник на орбиту

    16 Октября 2022, 22:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель LauncherOne, которая выполнит первый в истории вывод спутника на орбиту с британской земли, доставлена на космодром Нью-Ки в Корнуолле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    Двуступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолета-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

    LauncherOne привезли в Корнуолл из Калифорнии на военном самолете и начали постепенно готовить к полету. Запуск должен состояться в ноябре - ракета выведет на орбиту сразу девять спутников, в основном британских.

    Директор Корнуольского космопорта Мелисса Торп присутствовала при разгрузке ракеты, которую сразу поместили в монтажный корпус космодрома.

    «Чтобы дожить до этой минуты нам понадобилось восемь лет тяжелой работы - кровь, пот и слезы всей команды», - говорит она. - И только на прошлой неделе произошло столько всего. Бам-бам-бам - один важный момент за другим. Приехали спутники, прилетел самолет-носитель, потом оборудование для управления полетом, а теперь и ракета. Нам трудно во все это поверить», - говорит она.

    «Горизонтальную» систему запуска ракеты разработали в компании Virgin Orbit.

    Штаб-квартира компании базируется в Лонг-бич, пригороде Лос-Анджелеса, а для запуска своих ракет Virgin применяет модифицированную версию собственного «Боинга-747», который называют Cosmic Girl (или «Космическая девушка»). Ракета-носитель крепится ему под крыло.

    До этого все ракеты Virgin взлетали в США и выполняли тестовые полеты над Тихим океаном.

    Ноябрьский запуск будет не только первым в Британии, но и первым запуском LauncherOne за пределами США.

    Компания Virgin Orbit пока не получила разрешения на полеты от британского авиарегулятора, который теперь лицензирует и частные космические компании. Лицензии на пуски в Британии нет и у Корнуольского космодрома, и у производителей спутников, которые будут выведены на орбиту.

    Бумажная работа вот-вот начнется, а пока на космодроме идет подготовка к запуску.

    Фото: SPACEPORT CORNWALL
    Освоение космоса Великобритания Мировые новости
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