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Великобритания усилит образовательную базу для казахстанских специалистов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Великобритания намерена усилить образовательную базу для казахстанской рабочей силы. Об этом сообщил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Майкл Гиффорд, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы хотим усилить образовательную базу для казахстанской рабочей силы в ближайшие годы, и сотрудничество ведется в этом направлении», - сказал Майкл Гиффорд.
Дипломат отметил, что Великобритания поддерживает реформу трёхъязычия в Казахстане.
«Это делается в том числе посредством партнерства с Кембриджским университетом, который работает с Назарбаев интеллектуальными школами, и Британский совет очень активно развивает потенциал учителей», - уточнил он.
Посол добавил, что цифровизация - важная сфера сотрудничества двух государств.
«Мы активно работаем в техническом и профессиональном образовании по всей стране. Цифровизация - это также важная сфера нашего сотрудничества», - заключил Майкл Гиффорд.
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