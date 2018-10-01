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Великобритания усилит образовательную базу для казахстанских специалистов

8 Октября 2018 21:45 119
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Великобритания усилит образовательную базу для казахстанских специалистов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Великобритания намерена усилить образовательную базу для казахстанской рабочей силы. Об этом сообщил посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Майкл Гиффорд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы хотим усилить образовательную базу для казахстанской рабочей силы в ближайшие годы, и сотрудничество ведется в этом направлении», - сказал Майкл Гиффорд.

Дипломат отметил, что Великобритания поддерживает реформу трёхъязычия в Казахстане.

«Это делается в том числе посредством партнерства с Кембриджским университетом, который работает с Назарбаев интеллектуальными школами, и Британский совет очень активно развивает потенциал учителей», - уточнил он.

Посол добавил, что цифровизация - важная сфера сотрудничества двух государств.

«Мы активно работаем в техническом и профессиональном образовании по всей стране. Цифровизация - это также важная сфера нашего сотрудничества», - заключил Майкл Гиффорд.

 

 

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Ключевые слова: Великобритания, Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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