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    Великобритания скорбит по 100-летнему ветерану, собравшему крупную сумму денег в период карантина

    3 Февраля 2021, 09:23

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Капитан сэр Том Мур скончался от коронавируса в возрасте 100 лет после осложнений коронавирусной пневмонии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Несмотря на военные заслуги, Том Мур стал известен в Великобритании и в мире только в последний год своей жизни.

    Ветеран впервые попал в заголовки газет 6 апреля 2020 года, через две недели после начала первого локдауна в Великобритании.

    В возрасте 99 лет он публично пообещал пройти 100 кругов в своем саду до своего 100-летия, чтобы собрать 1000 фунтов стерлингов для Национальной системы здравоохранения, которая начала бороться в пандемией.

    Сила духа и призыв пожилого человека настолько покорили сердца британцев, что нация собрала порядка 32 млн фунтов стерлингов вместо первоначальной одной тысячи.

    30 апреля 2020 года Том Мур завершил последний круг в своем саду в доме в Бедфордшире, собрав и передав благотворительным организациям Национальной системы здравоохранения крупную сумму пожертвований.

    В июле прошлого года ветеран был посвящен Королевой Великобритании в рыцари на специальной открытой церемонии в Виндзорском замке.

    Премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что капитан сэр Том Мур стал не просто национальным вдохновением, но маяком надежды для всего мира.

    Капитан сэр Том Мур был госпитализирован в больницу Бедфорда в воскресенье и позднее скончался от коронавируса.

    Национальная система здравоохранения Великобритании выразила соболезнования через соцсети: «Спасибо за все, сэр Том». Он объединил страну и дал нам всем толчок, когда мы больше всего в этом нуждались, сообщает служба здравоохранения.

    Томас Мур родился 30 апреля 1920 года в Кейли, Западный Йоркшир. Обучался в местной средней школе и получил образование в области гражданского строительства до начала войны в 1939 году, когда ему было 19 лет.

    Подростком сэр Том Мур записался в 8-й батальон полка герцога Веллингтона и был расквартирован в сотнях миль от своего дома в Корнуолле. В 1940 году был отобран для офицерской подготовки, а в июне 1941 года получил звание младшего лейтенанта.

    В октябре 1941 года он стал членом Королевского бронетанкового корпуса и был переведен в 9-й батальон в Индии, где провел службу в Мумбаи и Калькутте и принял участие в битве за остров Рамри.

    Его военная карьера продолжалась во время войны, когда офицер получил повышение до звания лейтенанта в 1942 году и капитана в 1944 году.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Великобритания
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