Великобритания сегодня прощается с королевой Елизаветой II

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Великобритания прощается с королевой Елизаветой II величественными похоронами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

Тысячи людей собираются в Вестминстерском аббатстве и на улицах вдоль 40-километрового маршрута процессии из центра Лондона в Виндзор, чтобы мельком увидеть задрапированный флагом гроб государыни, когда он на похоронной машине направится к месту ее последнего упокоения в часовне Святого Георгия, на территории Виндзорского замка.

В 96 лет королева стала почти мифическим символом стабильности в условиях постоянных перемен.

Дети королевы Елизаветы - король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард будут молча наблюдать за похоронной машиной, которая повезет ее гроб, украшенный инкрустированными драгоценными камнями, короной, шаром и скипетром государыни.

В 11:00 часов по времени Лондона (16:00 часов по времени Астаны) начнется похоронная церемония, которая продлится час. Службу проведет сам преподобный Дэвид Хойл, настоятель Вестминстера. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую королева назначила всего за два дня до своей смерти, выступит с обращением, а архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прочитает проповедь. Служба завершится двухминутным молчанием и исполнением национального гимна «Боже, храни короля» в исполнении королевского волынщика.

События дня - это демонстрация многовековых ритуалов: королевская кавалькада в сопровождении стражников в униформах с плетенными лентами, волынщики и барабанщики в килтах, улицы, вдоль которых выстроились солдаты, отдающие честь, когда гроб будет проезжать. В Гайд-парке будут стрелять из пушек, а Биг-Бен будет звонить на протяжении всей процессии до Веллингтонской арки, где гроб поднимут на машину и доставят в Виндзор.



Фото: edition.cnn.com

