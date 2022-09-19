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    Великобритания сегодня прощается с королевой Елизаветой II

    19 Сентября 2022, 13:27

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Великобритания прощается с королевой Елизаветой II величественными похоронами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN News.

    Тысячи людей собираются в Вестминстерском аббатстве и на улицах вдоль 40-километрового маршрута процессии из центра Лондона в Виндзор, чтобы мельком увидеть задрапированный флагом гроб государыни, когда он на похоронной машине направится к месту ее последнего упокоения в часовне Святого Георгия, на территории Виндзорского замка.

    В 96 лет королева стала почти мифическим символом стабильности в условиях постоянных перемен.

    Дети королевы Елизаветы - король Чарльз III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард будут молча наблюдать за похоронной машиной, которая повезет ее гроб, украшенный инкрустированными драгоценными камнями, короной, шаром и скипетром государыни.

    В 11:00 часов по времени Лондона (16:00 часов по времени Астаны) начнется похоронная церемония, которая продлится час. Службу проведет сам преподобный Дэвид Хойл, настоятель Вестминстера. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которую королева назначила всего за два дня до своей смерти, выступит с обращением, а архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби прочитает проповедь. Служба завершится двухминутным молчанием и исполнением национального гимна «Боже, храни короля» в исполнении королевского волынщика.

    События дня - это демонстрация многовековых ритуалов: королевская кавалькада в сопровождении стражников в униформах с плетенными лентами, волынщики и барабанщики в килтах, улицы, вдоль которых выстроились солдаты, отдающие честь, когда гроб будет проезжать. В Гайд-парке будут стрелять из пушек, а Биг-Бен будет звонить на протяжении всей процессии до Веллингтонской арки, где гроб поднимут на машину и доставят в Виндзор.


    Фото: edition.cnn.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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