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    Великобритания разработала новые экспресс-тесты на COVID-19

    3 Августа 2020, 15:44

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании со следующей недели начнут использовать новые тесты, которые определяют наличие коронавируса и гриппа в течение 90 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Новые тесты, которые определяют наличие вируса при помощи мазка, будут использоваться в основном в домах престарелых и лабораториях.

    В настоящее время на определение наличия коронавируса в трех четвертях случаев уходит 24 часа, еще в четверти случаев определение наличия вируса может занять до двух дней.

    Почти полмиллиона новых экспресс-тестов под названием LamPORE поступят в использование со следующей недели. Ближе к концу года планируется начать выпускать миллионы данных экспресс-тестов.

    Кроме того, с сентября в больницах Великобритании появятся тысячи машин для анализа ДНК, которые уже используются в восьми лондонских больницах и могут анализировать мазки из носа.

    Министерство здравоохранения заявило, что в ближайшие месяцы около 5 000 подобных машин проведут около 5,8 миллиона тестов.

    На сегодня общедоступные данные о точности новых экспресс-тестов отсутствуют, но сэр Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете, который консультировал правительство по вопросам тестов, заявил, что они обладают той же «чувствительностью», что и нынешние лабораторные тесты.

    Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал последние инновации в тестировании на коронавирус «жизненно важными».

    Он добавил: «Миллионы новых экспресс-тестов на коронавирус дадут возможность получить результат на месте менее чем за 90 минут, что поможет нам быстро разорвать цепь передачи вируса».

    Он также подчеркнул, что данные тесты очень пригодятся в плане обнаружения гриппа и коронавируса, так как зима не за горами.

    Власти Великобритании не исключают возможность того, что новые экспресс-тесты могут быть использованы в школах.

    По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в Великобритании было зарегистрировано более 306 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Количество смертей от коронавируса в стране перевалило за отметку в 46 200 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Здравоохранение Великобритания
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