Великобритания призвала к расследованию задержки финала Лиги чемпионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры Великобритании Надин Доррис призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) официально расследовать причины хаоса и задержки финала Лиги чемпионов в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Французская полиция подверглась критике за применение слезоточивого газа и перцовых баллончиков против английских болельщиков матча «Реал Мадрид – Ливерпуль».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен возложил вину на британских футбольных фанатов, отметив, что тысячи людей были без надлежащих билетов и проникали силой на французский стадион «Стад де Франс». Полицией было задержано 105 человек.

В свою очередь представители UEFA объяснили, что задержка матча была вызвана «соображениями безопасности» и «поздним прибытием» британских болельщиков по причине приобретения поддельных билетов, что и вызвало блокировки турникетов и длительные очереди из тысячи человек.