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    Великобритания планирует запретить продажу автомобилей на бензине с 2030 года

    22 Сентября 2020, 11:33

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – С целью быстрого перехода на электрические машины Правительство Великобритании планирует перенести срок запрета на продажу машин на бензине с 2040 на 2030 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Guardian.

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит этой осенью с заявлением. Он объявит о новой политике в области чистой энергетики, направленной на восстановление пострадавшей от пандемии «зеленой» экономики. Заявление также коснется мер по борьбе с коронавирусом.

    Ранее запрет продаж автомобилей, загрязняющих атмосферу, планировалось ввести к 2040 году, однако он может быть введен до 2030 год, учитывая готовность инфраструктуры страны к переходу на электрические автомобили.

    Это решение позволит Великобритании примкнуть к таким странам, как Германия, Ирландия и Нидерланды, которые также готовятся внести запрет на продажу машин на бензине до 2030 года. Во Франции такой запрет будет введен до 2040 года, а в Норвегии – до 2025 года.

    Согласно министру энергетики Великобритании Квази Квартенг, долгожданный документ юридически укрепит намерение страны создать экономику с нулевыми углеродными выбросами до 2050 года.

    Заявление Премьер-министра, которое предварительно запланировано на ноябрь, будет содержать рекомендации Комитета по вопросам изменения климата для поддержки экологически чистой водородной промышленности страны, а также обсуждение небольших модульных атомных реакторов.

    Директор проекта по переходу на электрические автомобили Грэм Купер, заверил, что быстрый переход на такие авто возможен и оператор сети электроснабжения готов справиться с ростом спроса на электричество.

    По его словам, для электрификации всех автомобилей, кроме грузовых, потребуется треть текущего спроса страны на энергию - 300 тераватт-час.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    Энергетика Экология Великобритания Энергия будущего
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