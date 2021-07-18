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    Великобритания планирует крупнейшую в своей истории кампанию вакцинации против гриппа

    18 Июля 2021, 00:20

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В ближайший зимний период правительство Великобритании планирует обеспечить более 35 млн жителей бесплатной вакциной против гриппа, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Грипп может быть серьезным заболеванием, и мы хотим построить эффективную стену защиты, иммунизируя рекордное количество людей», - заявил британским СМИ министр здравоохранения Саджид Джавид.

    Кампания вакцинации направлена на предотвращение возможного возвращения вируса гриппа зимой, когда Великобритания окажется под угрозой как гриппа, так и нового коронавируса. Вакцина против гриппа будет доступна уже с 31 августа 2021 года.

    Планируется, что вакцину от гриппа также могут получить ученики средней школы в возрасте от 11 до 16 лет, лица из медицинских групп риска, беременные женщины, жители старше 50 лет, медработники и персонал социальной помощи.

    «По мере того, как нация приближается к нормальной жизни, мы должны научиться жить с COVID-19 наряду с другими вирусами, поэтому предлагаем бесплатную прививку от гриппа еще миллионам людей, чтобы помочь быть в безопасности этой зимой», - добавил С. Джавид.

    Правительство Великобритании готовится предоставить прививку от гриппа людям, получившим вакцину от COVID-19.

    В Великобритании предстоящей зимой прогнозируется более высокий уровень гриппа.

    Министр здравоохранения Саджид Джавид отметил, что программа вакцинации от коронавируса в стране была успешной, и призвал жителей Великобритании не отказываться от прививки против гриппа.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Великобритания Вакцинация
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