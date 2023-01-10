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    Великобритания переживает худший сезон гриппа за десятилетие - британский минздрав

    10 Января 2023, 08:23

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Великобритания переживает худший сезон гриппа за последнее десятилетие. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам здравоохранения и социального обеспечения страны Стив Барклай, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Грипп сделал эту зиму особенно тяжелой. Мы столкнулись с худшим сезоном гриппа за последние 10 лет. В прошлом году число людей, попавших в больницу с гриппом в это время, составляло 50 человек, а в этом году – более 5100. Грипп наступил рано и быстро, увеличившись в семь раз с ноября по декабрь», - в ходе своего выступления в британском парламенте отметил Стив Барклай.

    Он добавил, что эпидемия гриппа проходит на фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом и другими инфекциями, такими как скарлатина и стрептококк группы А.

    «Эти проблемы с гриппом пришли на смену ковиду. Более 9 тысяч человек находятся в больницах с коронавирусом, в то время как исключительный уровень активности скарлатины и рост стрептококка группы А создали дополнительную нагрузку на неотложную помощь», - подчеркнул глава британского минздрава.

    Ситуацию осложняют продолжающиеся с декабря забастовки медработников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда. Очередные переговоры Стива Барклая с представителями профсоюзов, представляющих интересы медиков, провалились в понедельник.

    Теперь сотрудники скорой помощи Англии и Уэльса устроят стачку 11 и 23 января, их коллеги из Северной Ирландии – 26 января. В свою очередь, медбратья и медсестры в Англии выйдут на пикет 18 и 19 января. В ближайшее время даты забастовок также определят шотландские медики.


    Фото: AP

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Здравоохранение Великобритания Мировые новости
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