Великобритания перестала импортировать топливо из России

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Согласно официальным данным, в июне Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Импорт топлива из РФ сократился на 100%, или на 499 млн фунтов стерлингов. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Великобритания импортировала из России около 4% своего газа и 11% нефти.

Британия не сократила общее количество импортируемого газа, а заменила российский газ за счет других поставщиков.

По данным управления национальной статистики, импорт товаров из России также упал до 33 млн фунтов стерлингов в июне, что является самым низким уровнем с январе 1997 года.

Экспорт большинства товаров в Россию также существенно сократился к июню, при этом продажи машин и транспортного оборудования сократились на 91,3% до 118 млн фунтов стерлингов.

В целом экспорт в Россию сократился почти на 70%, до 168 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прошлым годом.

Единственным товаром, в котором наблюдался небольшой рост, была химическая продукция, что было вызвано увеличением экспорта лекарственных и фармацевтических препаратов, на которые не распространяются санкции.

Фото: bbc.com











