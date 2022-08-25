Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Великобритания перестала импортировать топливо из России

    25 Августа 2022 11:25

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Согласно официальным данным, в июне Великобритания впервые за всю историю не импортировала топливо из России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Импорт топлива из РФ сократился на 100%, или на 499 млн фунтов стерлингов. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Великобритания импортировала из России около 4% своего газа и 11% нефти.

    Британия не сократила общее количество импортируемого газа, а заменила российский газ за счет других поставщиков.

    По данным управления национальной статистики, импорт товаров из России также упал до 33 млн фунтов стерлингов в июне, что является самым низким уровнем с январе 1997 года.

    Экспорт большинства товаров в Россию также существенно сократился к июню, при этом продажи машин и транспортного оборудования сократились на 91,3% до 118 млн фунтов стерлингов.

    В целом экспорт в Россию сократился почти на 70%, до 168 млн фунтов стерлингов, по сравнению с прошлым годом.

    Единственным товаром, в котором наблюдался небольшой рост, была химическая продукция, что было вызвано увеличением экспорта лекарственных и фармацевтических препаратов, на которые не распространяются санкции.

    Фото: bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ускорить строительство нового газоперерабатывающего завода просит сенатор
    Правительство РК поддерживает строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
    Казахстанская делегация приняла участие в церемонии похорон Королевы Елизаветы II
    Турция начнет оплачивать в рублях 25% поставок газа из России
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров