Великобритания официально вышла из ЕС через 3,5 года после референдума

ЛОНДОН. BBC - КАЗИНФОРМ - В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля, спустя 188 недель после референдума по брекситу, Британия формально вышла из Европейского союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а Борис Джонсон пообещал британцам «национальное возрождение».

«Я считаю, что это здоровое и демократическое решение», - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

«Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны», - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для «национального возрождения» Британии.

Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал «юнион джеком» (флаг Великобритании - ред.) из окна своего автомобиля.

В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave («Выход - значит выход»).