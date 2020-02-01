Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Великобритания официально вышла из ЕС через 3,5 года после референдума

    1 Февраля 2020, 11:58

    ЛОНДОН. BBC - КАЗИНФОРМ - В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля, спустя 188 недель после референдума по брекситу, Британия формально вышла из Европейского союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

    Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а Борис Джонсон пообещал британцам «национальное возрождение».

    «Я считаю, что это здоровое и демократическое решение», - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

    «Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны», - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для «национального возрождения» Британии.

    Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

    Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

    Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал «юнион джеком» (флаг Великобритании - ред.) из окна своего автомобиля.

    В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave («Выход - значит выход»).

    Автор:

    Великобритания
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта