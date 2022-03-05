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    Великобритания не намерена вводить санкции в отношении Казахстана

    5 Марта 2022, 12:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко провёл видео-встречу с Государственным министром по делам Центральной и Южной Азии, Северной Африки Великобритании Лордом Тариком Ахмадом, а также принял Посла Великобритании в РК Кэти Лич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    «Собеседники отметили высокий уровень взаимного доверия и широкомасштабного взаимовыгодного сотрудничества, достигнутый за 30 лет дипломатических отношений.

    Собеседники также обсудили ситуацию в Украине и предпринимаемые на международном уровне шаги по прекращению боевых действий и возвращению сторон к ее разрешению мирными способами.

    Британская сторона подтвердила, что не намерена вводить какие-либо санкции в отношении Казахстана в связи с военной операцией России в Украине.

    По итогам встреч было подтверждено полное взаимопонимание по всему спектру обсужденных тем и выражена взаимная готовность к дальнейшему активному и всестороннему развитию двусторонних отношений», - отметили в пресс-службе МИД РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Россия Украина Великобритания
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