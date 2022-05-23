Великобритания не готова к резкому росту цен - аналитик

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Великобритания не готова к резкому росту цен. Такое мнение в интервью британской газете «The Independent» высказал Йан Райт, глава консультативного органа при правительстве Великобритании, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Правительственный аналитик рассказал «The Independent» о растущих опасениях относительно того, что у Великобритании нет надлежащего плана на «тревожное» будущее с перебоями в поставках продовольствия.

«Блокада черноморских портов привела к тому, что 25 млн тонн зерна остаются в Украине, что угрожает голодом в беднейших странах, а также имеет серьезные последствия и для Великобритании, которая зависит от импорта продовольствия» - пишет британская газета.

В частности, пищевое растительное масло, которое используется для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных отрицательно отражаются на внутреннем производстве.

Есть опасения, что запасы еды, собранной британскими благотворительными организациями и общественными группами, не имеющих государственного финансирования, иссякнут, поскольку дополнительное количество людей может прийти в закусочные и приюты для бездомных.

Надвигающийся кризис также будет обсуждаться на экстренном заседании Совета по производству продуктов питания и напитков (FDSC) Великобритании во вторник, когда представители отрасли рассмотрят меры для преодоления сложных обстоятельств, связанных с ростом цен на продовольствие.

Глава консультативного органа при правительстве Великобритании Йан Райт сказал: «Я не думаю, что правительство полностью осознало последствия всего этого. Ситуация может стать довольно пугающей из-за значительного роста цен и продовольственного дефицита».