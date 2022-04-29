Великобритания направит свыше 8 тыс. военных для участия в учениях в Восточной Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В мае около 8 тыс. военнослужащих британской армии примут участие в военных учениях в Восточной Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на британские СМИ.

Военные учения «Exercise Hedgehog» начнутся в мае и будут включать в себя передвижение британских войск на границе Эстонии и Латвии вместе с 18 тыс. военнослужащих НАТО, включая войска Франции, Дании, которые являются частью возглавляемой Великобританией усиленной группы НАТО в регионе.

По данным правительственного сайта Gov.uk, в ходе учений будет задействовано 72 танка Challenger-2, 12 гусеничных артиллерийских орудий AS90 и 120 боевых бронированных машин Warrior.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что безопасность Европы важна как никогда.

«В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Совместным экспедиционным корпусом в знак солидарности и силы в ходе одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны. Действуя по всей Европе, британская армия будет стоять рядом с партнерами, объединяя наши возможности и общие ценности, содействуя миру и безопасности», - говорится в заявлении министра обороны Великобритании.