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    Великобритания направит свыше 8 тыс. военных для участия в учениях в Восточной Европе

    29 Апреля 2022, 16:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. В мае около 8 тыс. военнослужащих британской армии примут участие в военных учениях в Восточной Европе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на британские СМИ.

    Военные учения «Exercise Hedgehog» начнутся в мае и будут включать в себя передвижение британских войск на границе Эстонии и Латвии вместе с 18 тыс. военнослужащих НАТО, включая войска Франции, Дании, которые являются частью возглавляемой Великобританией усиленной группы НАТО в регионе.

    По данным правительственного сайта Gov.uk, в ходе учений будет задействовано 72 танка Challenger-2, 12 гусеничных артиллерийских орудий AS90 и 120 боевых бронированных машин Warrior.

    Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что безопасность Европы важна как никогда.

    «В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО и Совместным экспедиционным корпусом в знак солидарности и силы в ходе одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны. Действуя по всей Европе, британская армия будет стоять рядом с партнерами, объединяя наши возможности и общие ценности, содействуя миру и безопасности», - говорится в заявлении министра обороны Великобритании.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Учения Великобритания Европа Мировые новости
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