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    Великобритания направила 76 спасателей и оборудование для устранения последствий землетрясения в Турции

    7 Февраля 2023, 14:29

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания направила в Турцию группу из 76 спасателей, а также оборудование и поисково-спасательных собак в рамках помощи после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Великобритания направляет немедленную помощь в Турцию, включая команду из 76 специалистов по поиску и спасению, оборудование и собак-спасателей», - сказал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

    Помощь прибыла в аэропорт Газиантепа вечером в понедельник. По словам министра, Лондон готов и дальше предоставлять помощь в устранении последствий землетрясения.

    Британская поисково-спасательная группа располагает специализированным поисковым оборудованием, в том числе акустическими устройствами, оборудованием для резки и разрушения бетона, подпирающими и укрепляющими инструментами.

    Кроме того, на северо-западе Сирии мобилизованы сотрудники финансируемой Великобританией неправительственной организации «Белые каски». Британское правительство находится в контакте с ООН по вопросам оказания экстренной гуманитарной помощи пострадавшим в Сирийской Арабской Республике.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Фото: facebook.com/AnadoluAgencyRussia

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия Турция Великобритания Землетрясение
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