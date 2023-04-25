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    Великобритания начала эвакуацию граждан из Судана

    25 Апреля 2023, 15:45

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Правительство Великобритании начинает эвакуацию британских граждан из Судана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Правительство Великобритании начинает эвакуацию британских граждан из Судана с сегодняшнего дня (вторник, 25 апреля). Британские военные самолеты должны вылететь с аэродрома за пределами Хартума при поддержке высокопоставленных дипломатов из Министерства иностранных дел», - сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства Великобритании.

    Улететь смогут только граждане Великобритании, имеющие при себе паспорта, а приоритет будет отдан семьям с детьми, пожилым людям и лицам с заболеваниями.

    «На этом этапе мы напрямую свяжемся с теми, кто имеет право на эвакуацию, и британские граждане не должны ехать на аэродром до тех пор, пока их не вызовут», - говорится в документе.

    «Безопасность всех британских граждан в Судане остается нашим главным приоритетом, и мы призываем всех продолжать следовать нашим рекомендациям по организации поездок. Ситуация остается нестабильной, и наши возможности по проведению эвакуации могут измениться в кратчайшие сроки», - добавили в Министерстве иностранных дел.

    Отмечается, что Великобритания работает с международными партнерами над организацией эвакуации британцев. Прорабатываются также другие возможные варианты оказания помощи британским гражданам покинуть Судан, в том числе из других пунктов выезда.

    Конфликт в Судане между армией и силами быстрого реагирования длится вот уже вторую неделю. В центре столицы не прекращаются боестолкновения.

    В ходе конфликта погибли по меньшей мере 413 человек, более 3,5 тысячи получили ранения.

    Люди в Хартуме живут в зоне боевых действий, поскольку ряд объектов, в частности, военный штаб и президентский дворец, находятся недалеко от жилых домов.

    Многие семьи остались без электричества и воды. Хартумцы выходят на улицу только для того, чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, или бежать из города.

    Ранее Управление гражданской авиации Судана распорядилось закрыть воздушное пространство страны до 30 апреля.

    Ряд мировых лидеров призвали воюющие стороны конфликта в Судане соблюдать режим прекращения огня на праздник Ид аль-Фитр (Ораза айт), который начался в пятницу. К этому же призвал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, чтобы позволить гражданским лицам добраться до безопасного места.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Великобритания Мировые новости
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