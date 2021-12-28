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    Великобритания может столкнуться с кризисом из-за растущих цен на энергетические источники

    28 Декабря 2021, 15:05

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания может столкнуться с кризисом в энергетическом секторе, схожим с тем, что происходило во время финансового кризиса в 2008 году, об этом сообщил Стефен Фицпатрик, глава OVO Energy, МИА «Казинформ» передает со ссылкой на The Telegraph.

    Стефен Фицпатрик, который является главой OVO Energy, вторым по величине поставщиком энергии в Великобританию, сравнил настоящую ситуацию с периодом между крахом банка Northern Rock и коллапсом фирмы Lehman Brothers, произошедшей через год.

    «Мы еще не преодолели энергетический кризис», - он сообщил The Telegraph, тем самым насторожив министров и глав регуляторов о необходимости принимать решения для предотвращения банкротств и роста цен.

    Сообщается, что цена на газ взлетела до 470 фунтов за одну тепловую единицу на прошлой неделе, после многочисленных ростов в течение месяца в результате сокращения поставок.

    В общем счете 26 розничных энергетических компаний обанкротились начиная с августа в Великобритании.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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