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    Великобритания может отменить ограничения на жидкости в ручной клади

    24 Ноября 2022, 10:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничения на провоз в ручной клади жидкостей могут быть отменены в Великобритании в ближайшее время благодаря высокотехнологичным 3D-сканерам. Источники Би-би-си сообщили, что власти рассматривают возможность внедрения нового оборудования к середине 2024 года, передает МИА «Казинформ».

    Предыдущий срок установки оборудования был сорван из-за пандемии.

    В настоящее время пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости объемом не более 100 мл - на досмотре в аэропорту емкости необходимо упаковать в небольшой прозрачный пластиковый пакет и положить его отдельно от остального багажа на ленту сканера. Максимальный объем жидкости при этом не должен превышать 1 литра на человека.

    Это правило было установлено в 2006 году, после того как британская полиция раскрыла заговор, участники которого панировали взорвать до 10 самолетов с помощью взрывчатки, спрятанной в бутылках с напитками. С тех пор ограничения на провоз жидкостей действуют по всему миру.

    Новые сканеры похожи на компьютерные томографы в больницах и позволяют получить более четкое трехмерное изображение содержимого багажа. Подобные сканеры начали тестировать в лондонском аэропорту Хитроу в 2017 году.

    «Мы постепенно их внедряем. Мы только что начали расширение зоны безопасности в третьем терминале, где будет больше сканеров, и министерство транспорта установило срок до середины 2024 года», - сказал газете Times исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

    Фото: GETTY IMAGES
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