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    Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok

    17 Марта 2023, 20:12

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Членам британского правительства запретили использовать приложение TikTok на своих рабочих телефонах и устройствах по соображениям безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Власти Великобритании опасаются, что правительство Китая может получить доступ к конфиденциальным данным, хранящимся на телефонах.

    TikTok категорически опровергает обвинения в том, что он передает данные пользователей правительству Китая.

    Тео Бертрам, вице-президент приложения по связям с правительством и общественной политике в Европе, заявил BBC News, что, по мнению компании, решение было основано «больше на геополитике, чем на чем-либо еще».

    CNN сообщает, что Новая Зеландия также запретит членам местного парламента использовать TikTok на всех устройствах к концу этого месяца.

    Рафаэль Гонсалес-Монтеро, исполнительный директор парламентской службы Новой Зеландии, заявил в пятницу, что риски, связанные с приложения для обмена видео, «неприемлемы».

    «По совету наших экспертов по кибербезопасности Парламентская служба проинформировала членов и сотрудников о том, что приложение TikTok будет удалено со всех устройств, имеющих доступ к парламентской сети», — подчеркнул Гонсалес-Монтеро.

    Но тем, кому приложение нужно для «выполнения своих демократических обязанностей», может быть предоставлено исключение, добавил он.

    США и Канада уже запретили использование приложения государственными служащими на всех государственных телефонов и гаджетах, ссылаясь на проблемы кибербезопасности.

    В последние годы использование приложения резко возросло: по всему миру его скачали 3,5 миллиарда раз.

    Успех приложения обусловлен тем, насколько легко записывать короткие видеоролики с музыкой и забавными фильтрами, а также его алгоритмом, который подходит для демонстрации видео, которые нравятся отдельным пользователям.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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