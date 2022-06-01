Вели прицельный огонь - Генпрокуратура о трех погибших при нападении на здание полиции Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствием установлены обстоятельства гибели трех нападавших на здание департамента полиции города Алматы в ходе январских событий. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе расследования уголовных дел межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры установлены обстоятельства гибели троих нападавших на департамент полиции города», - сказал Елдос Килымжанов.

По словам представителя главного надзорного органа, 5 января два уроженца Алматинской и один Восточно-Казахстанской областей совершили вооруженное нападение на здание полиции.

«Перед этим они четко распределили роли между собой, двое вооружились автоматами, один взял зажигательную смесь. Для осуществления своих намерений с площади угнали грузовой военный транспорт, на котором добрались до здания департамента полиции. Один из них забрался на крышу многоквартирного жилого дома напротив здания полиции и ввел прицельный огонь в полицейских, также обеспечивал прикрытие своих сообщников. Другой соучастник на военном транспорте попытался протаранить ворота департамента полиции. Третий участник руководил другими нападавшими, обозначал им цели для атаки и пытался забросить зажигательную смесь в здание. В результате отражения нападения все трое были ликвидированы сотрудниками полиции», - проинформировал Елдос Килымжанов.

Фото: ortcom.kz