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    Ведутся усиленные меры по ликвидации возгорания на территории резервата «Акжайык»

    5 Апреля 2023, 17:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ведутся усиленные меры по ликвидации очага возгорания на территории Государственного природного резервата «Акжайык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

    Со 2 апреля по сегодняшний день общая площадь пожара на территории ГПР «Акжайык» составляет 130 га, из них потушено 127 га.

    Сегодня на болотистой, труднодоступной местности происходит тление камыша на площади ориентировочно 3,3 га.


    Тушение возгорания в густых зарослях камыша высотой 2-2,5 метров затруднялось, сильной заболоченной местностью, из-за чего проезд пожарной автотехники к очагам возгорания невозможен. В связи с этим, пожарными подразделениями ДЧС тушение осуществляется в пешем порядке с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек.


    Тушение осуществляют 39 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области и 30 человек, 9 единиц техники, 2 лодки, 4 мотопомпы ГПР «Акжайык».

    Кроме этого, к ликвидации привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас» с водосливным устройством ВСУ-5, ведутся работы по тушению камышитовой растительности.

    Вертолетом «Казавиаспас» при помощи водно-сливного устройства осуществлено около 70 сбросов общим объемом более 200 тонн воды на очаги пожара.


    Тушение пожара продолжается.

    Как сообщалось, ситуацию с горением камышовых зарослей в Атырауской области прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
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