Ведутся поиски нескольких казахстанцев, пропавших во время непогоды – МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спасатели проводят поисковые работы в Атырауской (01.01. в Курмангазинском районе пропал мужчина 1972 г. р.), Карагандинской (02.01. в Шетском районе пастух 1977 г.р.), Улытауской областях (31.01. в Улытауском районе работник к/х и 02.01. три человека выехали из п. Касакпай в сторону зимовки Бурмаш, привлечение вертолетной техники не представляется возможным из-за погодных условий), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) и расчисткой дорожного полотна закрыты 79 участков автодорог, из них 32 республиканского значения.

Скопление автотранспорта наблюдается:

- при выезде из города Астаны на блок постах в направлении Карагандинской области (около 300 единиц), в направлении Павлодарской области (около 100 единиц). В пунктах обогрева людей нет (от эвакуации отказываются).

- при выезде из п. Щидерты Павлодарской области в направлении Акмолинской и Карагандинской областей (около 66 единиц). В пунктах обогрева находятся 236 человек, в том числе 16 детей.

- при выезде из поселка Аксу-Аюлы Карагандинской области в направлении города Астаны (около 23 единиц), в направлении города Балхаша (около 126 единиц), в направлении города Темиртау (около 17 единиц). В пунктах обогрева находятся 20 человек.

- при выезде из города Тараза в направлении Туркестанской области (около 318 единиц грузового автотранспорта, для легковых движение открыто).

В Енбекшиказахском районе Алматинской области, на а/д Тургень-Ботан силами ДЧС Алматинской области (40 л/с и 17 единиц техники) и ГУ «РОСО» МЧС (15 человек и шесть единиц техники продолжаются спасательные работы по вызволению 38 легковых а/м из снежного заноса (организовано горячее питание, женщины и дети эвакуированы на технике высокой проходимости до экопоста, ведется расчистка а/д и отбуксировка автотранспорта на очищенный участок а/д). Ранее сообщалось, что вблизи места скопления автотранспорта произошел самопроизвольных сход снежной лавины объемом 432 кубических местра (частично была перекрыта дорога, что осложнило подъездные пути для эвакуации людей).

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской, Павлодарской и Жетысусской областях).

За текущие сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе 137 детей, отбуксировано 124 единиц техники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации.

В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человекf и 1343 единиц техники МЧС, МИО и МВД.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.





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