Ведутся переговоры с Apple по открытию официального представительства по торговле в Алматы – МИД РК

22 Декабря 2022, 14:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров сообщил о том, что ведутся переговоры с компанией Apple по открытию официального представительства по торговле в Алматы. Рассмотрение таких вопросов у компании занимает порядка 3-4 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши послы напрямую разговаривают с головными компаниями больших офисов. С каждым отдельным брендом ведутся переговоры в зависимости от того, что мы здесь от него хотим. Если говорить об Apple, предлагать ему производство в Казахстане, на мой взгляд, нелогично. У нас нет конкурентных преимуществ по производству смартфонов здесь, в Казахстане. Неквалифицированной рабочей силы в этом компетенции у нас нет. Но нет достаточного количества обработанных редкоземельных металлов, используемых в этой продукции, нет дешевой рабочей силы. Поэтому конкретно с Apple у нас ведутся переговоры по открытию его официального представительства по торговле в Алматы. Эта работа ведется. Apple нам сказал, что подобного уровня вопросы у них занимают порядка 3-4 лет по их решению», - сказал замминистра иностранных дел РК на брифинге в СЦК.

Алмас Айдаров также прокомментировал вопрос присутствия других известных брендов в Казахстане.

«Если вы говорите о Toyota, однажды она пыталась производить автомобили в стране, но рынок не воспринял ту стоимость, по которым эти автомобили производились. Сейчас тем более с учетом развития других марок автомобилей в Казахстане (Kia, Hyundai), китайский автопром очень активен, не думаю, что Toyota сможет быть конкурентной в Казахстане. Себестоимость ее производства гораздо выше выходит, она просто не выдержит конкуренции для нашего рынка. Кроме того, по заверению корпорации, которая владеет брендом Toyota, для производства, к примеру, любимой казахстанцами марки Camry, требуется рынок в 50 млн. Они подобные заводы имели в России. До сих пор все поставки Toyota производятся из российских автопромов. Пока Toyota не приостановила полностью свое производство в России, есть еще на складах, поэтому поставки идут оттуда. То есть, вести переговоры с Toyota о производстве здесь не имеет смысла, тем более, у нас уже достаточно хорошие переговоры идут с Kia, Hyundai и прочими. Объем, достаточный для нашего рынка, у нас уже есть», - пояснил Алмас Айдаров.

Фото: industry-hunter.com