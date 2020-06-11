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    Ведущие вузы смогут повышать проходные баллы по некоторым специальностям

    11 Июня 2020, 16:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году ведущие высшие учебные заведения получат возможность повышать проходные баллы по тем или иным направлениям подготовки. Об этом сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев в ходе онлайн-брифинга на площадке МОН в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проходной бал для поступления на педагогические специальности был повышен до 70 баллов. Как вы знаете, в прошлом году этот порог составлял 50 баллов для всех специальностей, однако, в целях повышения именно качества подготовки педагогических специальностей было принято решение о постепенном повышении. В прошлом году это было 60 баллов, в этом году - 70 баллов», - сказал Адилет Тойбаев.

    Также спикер отметил, что внедрено проведение вузами дополнительного экзамена и определение проходного балла ЕНТ.

    «У нас есть высшие учебные заведения, которые очень популярны среди абитуриентов, мы повышая академическую самостоятельность вузов, предоставляем возможность проведения дополнительного экзамена или повышения своего порогового балла ЕНТ. К примеру, если говорим о национальных вузах, КазНУ им. аль-Фараби, они вправе по любому направлению подготовки установить более высокие проходные баллы», - пояснил Адилет Тойбаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы
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