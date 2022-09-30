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    Ведущие врачи осмотрели вакцинированных без пробного манту актюбинских школьников

    30 Сентября 2022, 08:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Врачи ведущих республиканских медцентров осмотрели актюбинских школьников, вакцинированных без пробного манту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Актюбинской области.

    В Актобе прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

    Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1 классов школы №74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту.

    «Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением», - отметила А. Есмагамбетова.

    В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

    Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. 29 сентября их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.

    Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона, школа в четверг была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.

    Фото:t.me/Aktobe_region

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Акимат Минздрав РК Здравоохранение
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