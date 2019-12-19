Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в столице Таджикистана Душанбе, где проходят Дни казахстанской медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель правления КазНИИОиР, Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Кайдарова провела лекцию для врачей-онкологов Таджикистана по оказанию онкопомощи и персонифицированной диагностике в онкологии в Казахстане.

Отметим, что казахстанская модель оказания онкопомощи является показательной в странах Центральной Азии. В 2018 году в Казахстане был принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, который предусматривает подготовку квалифицированных специалистов, внедрение новых технологий и обновление парка оборудования в региональных онкоучреждениях. План рассчитан до 2022 года.

В Казахстане скрининги, лечение и лекарственное обеспечение онкобольных полностью финансируется из средств госбюджета.

Кроме того, в рамках мероприятия ведущие казахстанские онкологи проводят круглые столы, лекции и обучающие мастер-классы на базе Республиканского онкологического научного центра Таджикистана, а также консультируют онкобольных в Душанбинском онкоцентре.

Руководитель центра опухолей молочных желез КазНИИОиР Алия Абдрахманова поделилась опытом по теме «Современные подходы к диагностике заболеваний молочных желез». Руководителем Центра опухолей головы и шеи Муратом Кайбаровым проведена показательная операция на опухоли щитовидной железы и опухоли подчелюстной слюнной железы.

Врачи-онкологи Таджикистана поблагодарили казахстанских коллег за полезный и нужный совместный опыт.

В рамках визита между медорганизациями Казахстана и Таджикистана подписаны меморандумы о сотрудничестве.