Ведется тщательный мониторинг текущей ситуации - МИД РК о прибывающих россиянах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанско-российское сотрудничество всегда отличалось высоким уровнем доверия и конструктивными подходами. В нынешней ситуации государственные органы РК руководствуются действующим законодательством страны и международными договорами. Об этом говорится в комментарии к вопросу о порядке въезда и пребывания граждан России в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В отношении обеспокоенности некоторых казахстанцев по поводу роста числа приезжающих в нашу страну граждан Российской Федерации, считаем необходимым разъяснить следующее.

Существует порядок въезда и пребывания в РК иностранных граждан, контроль за ними осуществляют Пограничная служба КНБ и МВД РК, соответственно.

Сегодня все государственные органы работают в штатном режиме и обеспечивают постоянный контроль над ситуацией. При этом, иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории РК, необходимо соблюдение ими требований миграционного законодательства нашей страны.

Отдельно подчеркиваем, что мы живем в правовом государстве, и наши действия должны исходить из этого постулата. Следовательно, действующие договоры должны соблюдаться, а возможные нарушения пресекаться в административном порядке.

Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего.

Также отмечается, что в любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности.

Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест.

Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства.

Казахстан – суверенное и независимое государство, сильная и сплоченная страна.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность единства народа в любой ситуации.

Важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки.

Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей.

Нами ведется тщательный мониторинг текущей ситуации, и, при возникновении серьезных рисков, будут приняты соответствующие меры с учетом международного права и национального законодательства.

Полагаем важным доверять официальной и объективной информации государственных органов, которая поможет избежать ненужных спекуляций», - говорится в сообщении.



