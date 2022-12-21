Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК

    21 Декабря 2022, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дети с особыми образовательными потребностями включены в программу «Артспорт». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Бекболат Байжанов, на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инклюзивные дети у нас занимаются спортом. У нас в регионах работает более 15 клубов по инвалидному спорту, и еще работает Республиканский центр инвалидного спорта. В этих организациях работают тренеры, которые регулярно проходят повышение квалификации. Здесь надо учесть следующее. Основное наше направление – это сурдо- и параолимпийское. Сейчас ведется работа по включению в занятия спортом и физической культурой инклюзивных детей. Эта категория детей включена в программу «Артспорт», и в этом направлении тоже ведется работа», – сказал Б. Байжанов, отвечая на вопросы журналистов.

    В ходе брифинга вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов озвучил итоги проведенного Года детей.

    Ранее сообщалось, что казахстанские дети продолжат бесплатно заниматься спортом и творчеством по программе «Артспорт».

    Известно, что судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport. В ходе проверки реализации программы органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег. Фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Спорт Минкультуры Год детей Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО
    Теннисистка Елена Рыбакина стала лауреатом премии «Алтын Адам»
    Встретили как героев – футбольная сборная Марокко вернулась домой
    Решены все финансовые вопросы по программе «ArtSport» – вице-министр Нургиса Дауешов
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров