Ведется работа по регистрации проверки в отношении АНПЗ и KPI - Зульфия Сулейменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий - ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и KPI - в органах прокуратуры. Об этом сообщила в Facebook министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, комментируя экологическую ситуацию в Атырау, передает МИА «Казинформ».

«3 апреля произошло наслоение нескольких внештатных ситуаций, в том числе горение камыша в ГПР «Акжайык», задымление на ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» и сжигание газа на факеле на ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI). Это все, вкупе с неблагоприятными метеорологическими условиями и отсутствием ветра, создали критическую экологическую обстановку. На данный момент ведется работа по регистрации проверки в отношении двух предприятий в органах прокуратуры. Обстоятельства по двум фактам будут устанавливаться», - проинформировала Зульфия Сулейменова.

Вместе с тем, министр отмечает, что экологические показатели предприятий, особенно АНПЗ, являются устойчиво неудовлетворительными.

«Так, систематически фиксируются нарушения экологического законодательства и сжигание газа на факелах. В прошлом году, за систематические нарушения Департаментом экологии по Атырауской области были направлены материалы в суд по приостановлению экологического разрешения АНПЗ. В этом году качественных улучшений мы не увидели. В связи с этим, предприятия должны взять вопрос улучшения своих экологических показателей на контроль и привести все в соответствие в кратчайшие сроки. По данному вопросу Министерством будет направлено письмо материнской компании АНПЗ и KPI - KazMunayGas (в случае с KPI совместно с «Самрук Казына Ондеу»)», - сообщила глава Минэкологии.

Как сообщалось ранее, в Атырауской области продолжается тушение пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Атырау накрыло смогом от горящих на побережье Каспийского моря тростников. Личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области совместно с сотрудниками РГП «АқЖайық» третий день ведут борьбу с огнем. Акимат Атырауской области планирует взять на свой баланс государственный природный резерват «Акжайык», где регулярно горят тростниковые заросли. Это поможет регулировать работы по профилактике возгорания камыша на побережье Каспийского моря.

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, после передачи на баланс на всей территории побережья Каспийского моря охота и рыболовство будут запрещены.

Касательно второй внештатной ситуации. Причину выбросов в атмосферу черного дыма объяснили на Атырауском НПЗ. Как сообщили в пресс-службе АНПЗ, в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

Третья нештатная ситуация. Аварийная остановка генерирующих установок из-за сбоя в электроснабжении произошла на газохимическом комплексе в Атырау. Видео факела газохимического комплекса, выбрасывающего черный дым с огнём, появилось 3 апреля в соцсетях. «В целях обеспечения безопасного останова производства в автоматическом режиме произведен сброс рабочей среды на факел с установки дегидрирования пропана с соблюдением всех технологических операций согласно проекту», - пояснили в пресс-службе ТОО KPI Inc. появление чёрного дыма и огня на одном из выводящих факелов.



