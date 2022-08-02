Ведется прием документов для оказания соцпомощи на оплату обучения в вузах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 21 августа текущего года управлением занятости и социальной защиты города ведется прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ из социально уязвимых слоев населения предоставляется социальная помощь на оплату обучения в вузах города. На нее могут рассчитывать:

- дети-сироты;

- выпускники детских домов;

- инвалиды с детства;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования).

Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда специальностям:

- Архитектура (BIM-менеджер проектировщик);

- Биотехнология;

- Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист);

- Геодезия и картография (web-картография);

- Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн);

- Дошкольное обучение;

- Землеустройство – Агроинженерия;

- Инженер КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация),

- Инженер по обслуживанию газового оборудования;

- Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению);

- Инженер-электронщик;

- Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем), информационные технологии;

- Кинезитерапия;

- Общая медицина;

- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (Специалист по логистике);

- Педагогика и методика начального обучения;

- Педагогическое (Учитель математики, английского языка, истории, информатики, физики, изобразительного искусства, начальной военной подготовки);

- Казахский язык и литература;

- Русский язык и литература;

- Социальная работа;

- Специалист IT;

- Стоматология;

- Строительство (Проектировщик 3D печати в строительстве);

- Теплоэнергетика;

- Технология продовольственных продуктов;

- Физкультура и спорт;

- Электроэнергетика;

- Психология.

Для получения социальной помощи заявителю следует обратиться в профильное управление с приложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;

3) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);

4) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);

5) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);

6) аттестат об окончании средней школы города Нур-Султана;

7) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования;

8) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

Социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер четырех прожиточных минимумов (190 тыс. 088 тенге) на одного члена семьи.

Для получения социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города необходимо обращаться в управление занятости и социальной защиты города по адресу: ул. Бейбитшилик, 9 либо подать документы электронно посредством веб-портала в разделе «Электронное обращение».

Соцпомощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого минимального количества баллов (проходной балл на 2022 год – 50 баллов).

По интересующим вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов:

- в районе Алматы: 55-01-74, 8 702 837 50 05;

- в районе Байконыр: 55-72-32, 8 775 962 91 57;

- в районе Есиль: 55-74-50, 8 705 427 92 40;

- в районе Сарыарка: 55-14-87, 8 701 621 62 99.



