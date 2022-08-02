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    • Ведется прием документов для оказания соцпомощи на оплату обучения в вузах Нур-Султана

    2 Августа 2022 05:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 21 августа текущего года управлением занятости и социальной защиты города ведется прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ из социально уязвимых слоев населения предоставляется социальная помощь на оплату обучения в вузах города. На нее могут рассчитывать:

    - дети-сироты;

    - выпускники детских домов;

    - инвалиды с детства;

    - дети, оставшиеся без попечения родителей;

    - дети из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования).

    Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда специальностям:

    - Архитектура (BIM-менеджер проектировщик);

    - Биотехнология;

    - Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист);

    - Геодезия и картография (web-картография);

    - Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн);

    - Дошкольное обучение;

    - Землеустройство – Агроинженерия;

    - Инженер КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация),

    - Инженер по обслуживанию газового оборудования;

    - Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению);

    - Инженер-электронщик;

    - Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем), информационные технологии;

    - Кинезитерапия;

    - Общая медицина;

    - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (Специалист по логистике);

    - Педагогика и методика начального обучения;

    - Педагогическое (Учитель математики, английского языка, истории, информатики, физики, изобразительного искусства, начальной военной подготовки);

    - Казахский язык и литература;

    - Русский язык и литература;

    - Социальная работа;

    - Специалист IT;

    - Стоматология;

    - Строительство (Проектировщик 3D печати в строительстве);

    - Теплоэнергетика;

    - Технология продовольственных продуктов;

    - Физкультура и спорт;

    - Электроэнергетика;

    - Психология.

    Для получения социальной помощи заявителю следует обратиться в профильное управление с приложением следующих документов:

    1) копия документа, удостоверяющего личность;

    2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;

    3) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);

    4) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);

    5) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);

    6) аттестат об окончании средней школы города Нур-Султана;

    7) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования;

    8) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».

    Социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер четырех прожиточных минимумов (190 тыс. 088 тенге) на одного члена семьи.

    Для получения социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города необходимо обращаться в управление занятости и социальной защиты города по адресу: ул. Бейбитшилик, 9 либо подать документы электронно посредством веб-портала в разделе «Электронное обращение».

    Соцпомощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого минимального количества баллов (проходной балл на 2022 год – 50 баллов).

    По интересующим вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов:

    - в районе Алматы: 55-01-74, 8 702 837 50 05;

    - в районе Байконыр: 55-72-32, 8 775 962 91 57;

    - в районе Есиль: 55-74-50, 8 705 427 92 40;

    - в районе Сарыарка: 55-14-87, 8 701 621 62 99.
    #Нур-Султан #Образование #Вузы #Социальная поддержка #Общество
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