Ведется прием документов для оказания соцпомощи на оплату обучения в вузах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До 21 августа текущего года управлением занятости и социальной защиты города ведется прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Ежегодно выпускникам общеобразовательных школ из социально уязвимых слоев населения предоставляется социальная помощь на оплату обучения в вузах города. На нее могут рассчитывать:
- дети-сироты;
- выпускники детских домов;
- инвалиды с детства;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования).
Обучение будет проводиться по востребованным на рынке труда специальностям:
- Архитектура (BIM-менеджер проектировщик);
- Биотехнология;
- Вычислительная техника и программное обеспечение (Программист);
- Геодезия и картография (web-картография);
- Дизайн (Web-дизайн, Ландшафтный дизайн);
- Дошкольное обучение;
- Землеустройство – Агроинженерия;
- Инженер КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматизация),
- Инженер по обслуживанию газового оборудования;
- Инженерные системы и сети (Инженер по связи и приборостроению);
- Инженер-электронщик;
- Информационные системы (Разработчик и аналитик компьютерных систем), информационные технологии;
- Кинезитерапия;
- Общая медицина;
- Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта (Специалист по логистике);
- Педагогика и методика начального обучения;
- Педагогическое (Учитель математики, английского языка, истории, информатики, физики, изобразительного искусства, начальной военной подготовки);
- Казахский язык и литература;
- Русский язык и литература;
- Социальная работа;
- Специалист IT;
- Стоматология;
- Строительство (Проектировщик 3D печати в строительстве);
- Теплоэнергетика;
- Технология продовольственных продуктов;
- Физкультура и спорт;
- Электроэнергетика;
- Психология.
Для получения социальной помощи заявителю следует обратиться в профильное управление с приложением следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;
3) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);
4) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
5) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);
6) аттестат об окончании средней школы города Нур-Султана;
7) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования;
8) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе «Казпочта».
Социальная помощь назначается в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего размер четырех прожиточных минимумов (190 тыс. 088 тенге) на одного члена семьи.
Для получения социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города необходимо обращаться в управление занятости и социальной защиты города по адресу: ул. Бейбитшилик, 9 либо подать документы электронно посредством веб-портала в разделе «Электронное обращение».
Соцпомощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого минимального количества баллов (проходной балл на 2022 год – 50 баллов).
По интересующим вопросам следует обращаться по следующим номерам телефонов:
- в районе Алматы: 55-01-74, 8 702 837 50 05;
- в районе Байконыр: 55-72-32, 8 775 962 91 57;
- в районе Есиль: 55-74-50, 8 705 427 92 40;
- в районе Сарыарка: 55-14-87, 8 701 621 62 99.