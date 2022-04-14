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    15:03, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Ведется формирование штатов акиматов новых областей – Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о проводимой работе по созданию трех новых областей – Абайской, Улытауской, Жетысуской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что указа о создании трех новых областей и реорганизации шести областей пока еще нет. Однако работа в этом направлении ведется.

    «Сейчас ведется также параллельно работа по формированию штата акиматов и территориальных подразделений, центральных госорганов. Есть заявки от различных центральных госорганов и местных тоже по увеличению штата, но мы сейчас исходим из того, чтобы к этому подходили ограничено. Потому что слишком увеличивать штат государственных служащих чревато, все это упирается в деньги, и есть много организационных вопросов, они быстро не решаются», - сказал министр во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По словам А.Куантырова, пока не ясно, сколько потребуется средств. Однако у Правительства есть срок – до конца первого полугодия.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Регионы Казахстана Миннацэкономики Жетысуская область Улытауская область Абайская область Акимат Главная Общество Экономика
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