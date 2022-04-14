Ведется формирование штатов акиматов новых областей – Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о проводимой работе по созданию трех новых областей – Абайской, Улытауской, Жетысуской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что указа о создании трех новых областей и реорганизации шести областей пока еще нет. Однако работа в этом направлении ведется.

«Сейчас ведется также параллельно работа по формированию штата акиматов и территориальных подразделений, центральных госорганов. Есть заявки от различных центральных госорганов и местных тоже по увеличению штата, но мы сейчас исходим из того, чтобы к этому подходили ограничено. Потому что слишком увеличивать штат государственных служащих чревато, все это упирается в деньги, и есть много организационных вопросов, они быстро не решаются», - сказал министр во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам А.Куантырова, пока не ясно, сколько потребуется средств. Однако у Правительства есть срок – до конца первого полугодия.