Ведем системную работу по завершению строительства долгостроев – аким Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Алтай Кульгинов встретился с дольщиками ЖК «Алтын шар». О ходе завершения возведения долгостроя он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Долгострой состоит из пяти многоквартирных домов. Общее количество дольщиков – свыше 1 тыс. 200 семей. При заходе на объект, долгострой был заморожен, работы не велись. Если где-то хотя бы был каркас дома, то были и блоки домов на нулевом уровне – забиты только сваи, то есть не было практически ничего. Хотя строительство МЖК должно было завершиться еще в 2017 году. За счет привлеченного инвестора, стройработы сдвинули с мертвой точки, возобновили строительство. Ранее мы завершили строительство и выдали ключи дольщикам четырех ЖК (первое и второе пятно)», - написал аким Астаны.

Он сообщил, что на данный момент ведутся завершающие работы по оставшемуся жилому комплексу (на 3-ем пятне). В общем по всем многоквартирным жилым комплексам помимо строительных работ также провели работы по устройству наружных сетей водопровода, канализации, электрическим сетям.

Предстоит еще немало работы. На встрече дольщики озвучили вопросы по работе лифтов, завершению объекта-долгостроя, благоустройству, строительству социальных объектов (школа, поликлиника), паркинга, дворов.

«Вопросы взяли в работу. Работы будем проводить поэтапно. К примеру, учитывая погодные условия, строительство двора запланируем на предстоящую весну (2023 года), также закрепим участки под строительство озвученных соцобъектов. По поручению Главы государства ведем системную работу по завершению строительства долгостроев. Из более 16 тыс. семей-дольщиков долгожданные ключи получили более 13 тыс. семей-дольщиков. По оставшимся долгостроям есть пошаговый план мероприятий», - сообщил А. Кульгинов.

Фото : gov.kz