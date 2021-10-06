Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Вечный огонь обновили в Караганде

    6 Октября 2021, 21:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершились ремонтно-восстановительные работы на мемориале «Вечный огонь». Ансамбль боевой славы обновили за полтора месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На время работ огонь отключали, тридцатого сентября он вновь зажжён.

    «Строители провели демонтаж гранитной облицовки. Заново был сделан каркас из металлоконструкций. Выполнили стяжки и выложили новые плиты. Восстановили буквы в надписи «Вечная слава героям» на двух языках. У подножия обновили плитки с названиями городов-героев», - рассказал заведующий подразделением по благоустройству управления парками культуры и отдыха Алибек Мукашев.

    По его словам, претензий к качеству нет. Гарантийный срок составляет один год.

    Обновлены звезда и плита под ней.

    Мемориал «Вечный огонь» был воздвигнут в Караганде в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы проекта: скульптор Женис Молдабаев и архитектор Нурбахыт Койшибеков. Комплекс входит в Список памятников истории и культуры местного значения Карагандинской области. Реконструкция архитектурного ансамбля производилась в 2014 году.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане
    Военный оркестр играл для ветерана во дворе дома в Петропавловске
    Костанайцы возмутились новыми дорожными разметками
    В Алматы начат ремонт на проспектах Аль-Фараби и Абая
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО