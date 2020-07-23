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    Вечерний старт с Байконура корабля «Прогресс МС-15» покажут в прямом эфире

    23 Июля 2020, 12:50

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня с космодрома Байконур запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Старт назначен на 23 июля 2020 года в 20 часов 26 минут 22 секунды по времени Нур-Султана с пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур.

    Прямая трансляция c Байконура пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-15» начнется в 19 часов 10 минут на сайте www.roscosmos.ru и социальных сетях, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Как сообщало МИА «Казинформ», полет к МКС пройдет по двухвитковой схеме, стыковка должна состояться через три часа после старта.

    Стыковка корабля «Прогресс МС-15» с МКС также будет показана в прямом эфире, трансляция начнется 23 июля. в 23:20 по времени Нур-Султана.

    Космический грузовик «Прогресс МС-15» должен доставить на борт Международной космической станции топливо, воду и другие грузы, необходимые для экипажей и эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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