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    Вечер, посвященный 180-летию Ыбрая Алтынсарина, прошел в Алматы

    31 Марта 2021, 10:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел вечер памяти «Қазақтың ұлы», посвященный 180-летию со дня рождения казахского педагога-просветителя, писателя Ыбрая Алтынсарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вечер был организован в режиме онлайн общеобразовательной школой №57 с участием учащихся пятых классов. Он был посвящен 30-летию Независимости РК.

    «Целью мероприятия является пробуждение у учащихся интереса к творчеству Ыбрая Алтынсарина, формирование чувства национальной гордости, национального самосознания», - сообщили в акимате Жетысуского района Алматы.

    В ходе мероприятия участники ознакомились с творчеством Ыбрая Алтынсарина, отвечали на тестовые вопросы, анализировали его труды.

    Ыбрай Алтынсарин - казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, общественный деятель, ученый-этнограф. Автор казахских учебников: «Казахская хрестоматия» и «Начальное руководство к обучению казахов русскому языку», автор басен и рассказов, а также переводов Л.Н. Толстого, И.А. Крылова.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Образование Культура История Казахстана Юбилей Дата Общество Молодежь 30 лет Независимости
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