Вечер памяти Заурбека Райбаева прошла в КазНТОБ имени Абая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На большой сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая прошел вечер памяти в честь 90-летия выдающегося балетмейстера, Народного артиста КазССР Заурбека Райбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Имя Заурбека Райбаева является одним из ключевых в истории и становлении казахского балета.

Своим творчеством он обозначил целую эпоху становления и развития национального балетного искусства в Казахстане. Карьеру в Казахском театре оперы и балета имени Абая он начал в 1954 году и прошел путь от артиста балета до главного балетмейстера.

Одноактные балеты, поставленные им на сцене КазНТОБ, - особое прочтение монументальных полотен мирового хореографического наследия, концертные программы танцев народов СССР вошли в Золотой фонд национального балетного искусства.

В качестве балетмейстера Райбаев поставил одноактные балеты «Шопениана», «Франческа да Римини» и «Болеро», одноактный балет «Хиросима» на музыку Газизы Жубановой (1966), «Чин-Томур» К. Кужамьярова (1968), «Ромео и Джульетта» (1972), детский одноактный балет «Петя и волк» С. Прокофьева (1972), «Спартак» А. Хачатуряна (1974), одноактный балет «Мужчина и Женщина» А. Онеггера (1979), одноактный балет «Игра в карты» И. Стравинского (1979), «Фрески» Т. Мынбаева (1981), «Раймонда» А. Глазунова (1984), одноактный балет «Озорные частушки» Р. Щедрина (1992), одноактный балет «Египетские ночи» А. Аренского (1994), «Дракон и Ласточка» Б. Кыдырбека (1996) и «Половецкий стан из оперы Бородина «Князь Игорь» (2002).

В концерте, посвященном мэтру, ведущие солисты балетной труппы КазНТОБ им. Абая представили на сцене известные фрагменты балетов в постановке З. Райбаева, а также его знаменитые концертные номера.

Художественный руководитель балетной труппы КазНТОБ, Народная артистка РК Гульжан Туткибаева как балетмейстер является первой ученицей Заурбека Райбаева.

«Мне посчастливилось работать под руководством Заурбека Галиевича, исполнять главные партии в его постановках и премьерных спектаклях, репетировать с ним, где он вносил тонкие и в то же время яркие нюансы, перенять его мастерство. Бесспорно, он был мастером своего дела, который умел направлять, обладая высокой творческой интуицией, мог увидеть в артисте то, что артист не мог распознать сам в себе. Он не был строгим учителем, скорее он высказывал свое мнение, которое всегда отстаивал. Заурбек Райбаев был личностью. Ведь мы знаем, что личностей мало. Как руководитель и балетмейстер был мудрым человеком», - поделилась Г. Туткибаева.

В вечер памяти зрителям также был представлен фильм о творческом пути балетмейстера, о его вкладе в балетное искусство Казахстана.

На закрытие 88-го театрального сезона театра в редакции художественного руководителя балетной труппы КазНТОБ, Народной артистки РК Гульжан Туткибаевой планируется восстановление балета Т. Мынбаева на хореографию З. Райбаева «Фрески».

Фото: kzref.org