Вечер памяти в честь 100-летия Юрия Померанцева пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 февраля в Алматы пройдет вечер, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного актера театра и кино, режиссера, Героя Труда Казахстана Юрия Померанцева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе вечера состоится открытие выставки фотографий, на которых запечатлен Юрий Померанцев. Снимки организаторам предоставили Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова и известный фотожурналист Юрий Беккер. Также будет представлен фильм режиссера Александра Головинского «Играем Чехова», где Юрий Померанцев выступает главным героем.

Юрий Борисович Померанцев родился 11 февраля 1923 года в Киеве. Детские годы провел в Караганде и Москве, но большую часть жизни прожил в Алматы, приехав сюда в 1943 году, после демобилизации с фронта в связи с тяжелым ранением руки. Он прожил 99 лет, из них практически 70 отдал театру.

Театральную карьеру он начинал под руководством Наталии Сац, которая открывала в Алма-Ате (ныне Алматы) ТЮЗ. Творчески возмужав, в 1954 году стал актером нынешнего Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова. На сцене этого театра он служил до последних дней. Всего же в творческом багаже корифея сцены более 300 ролей. Среди актёрских образов были такие персонажи, как старьевщик в спектакле «Цена» по пьесе Артура Миллера, мистер Грин из драмы Джеффа Барона «Визиты к мистеру Грину». Самым популярным кинообразом Померанцева стала роль доктора Лаврова в музыкальной комедии Шакена Айманова «Наш милый доктор».

Вечер памяти пройдет в еврейском общинном центре «Римон» по улице Макатаева, 88. Начало в 16:00. В ходе мероприятия воспоминаниями о корифее сцены поделятся его коллеги. Куратором экспозиции выступает Наталия Старыгина.

Легендарный актер Юрий Померанцев умер в марте прошлого года.



Фото: tl.kz