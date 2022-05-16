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    Вечер памяти Ескендира Хасангалиева состоялся в Нур-Султане

    16 Мая 2022, 22:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Дворце мира и согласия прошел музыкальный вечер «Атамекен», посвященный памяти и творчеству народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии РК, кавалера орденов «Курмет» и «Отан», певца, композитора Ескендира Хасангалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Всю свою жизнь маэстро посвятил служению искусству и развитию казахстанской культуры. На его песнях выросло несколько поколений казахстанцев, которые горячо чтут наследие, оставленное композитором.

    Зрители услышали культовые произведения, вышедшие из-под музыкального пера Ескендира Хасангалиева, как «Атамекен», «Анаға сәлем», «Бозторғайым», «Әдемі-ау» и многие другие.

    «Мне очень понравился концерт памяти нашего Ескендир аға. Вечер получился прекрасным. Артисты хорошо исполнили произведения композитора, зрителям понравилось. Ескендир Хасангалиев навсегда останется в памяти народа, его песни будут. На сегодняшнем вечере особенно понравилось выступление его сына и внука», - поделилась впечатлением жительница столицы Клара Батыралиева.

    На сцене выступили артисты отечественной эстрады. Среди них – Роза Рымбаева, Женис Искакова, Клара Толенбаева, Гульнур Оразымбетова, группы «МузАрт» и «Gentlemen», Алибек Альмадиев, Адильхан Макин, Зарина Божакова, Айдын Жумабай, Гульсум Мырзабекова, Жандос Айдынулы, сын и внук композитора Биржан и Нурсултан Хасангалиевы, Муратбек Хайролла, Айсулу Жак, Медет Салык, Перизат Турарова, Алинур Хамзин, Расул Жармагамбетов, Татьяна Вицинская, Айбар Кайырхан, детский хор «Айналайын». Аккомпанировал Президентский оркестр.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Культура Память
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