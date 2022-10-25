Вечер одноактных балетов пройдет в «Астана Балет»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Балет» подготовил для столичной публики яркую программу – вечер одноактных балетов, который пройдет 4 и 5 ноября. Поклонникам хореографического искусства будут представлены интересные, интригующие постановки: легендарный балет «Кармен-сюита» Альберто Алонсо, поставленный на основе оперы Жоржа Бизе «Кармен», и «A Fuego Lento» хореографа Рикардо Амаранте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В первом отделении вечера зритель сможет насладиться ярчайшей премьерой юбилейного сезона театра — балетом «Кармен-cюита». Замысел спектакля, сегодня признанного шедевром хореографии XX века, принадлежал легендарной балерине Майе Плисецкой, которая многие годы мечтала воплотить в танце образ Кармен. Майя Плисецкая привлекла к постановке кубинского хореографа Альберто Алонсо, и после безуспешных поисков композитора, который взялся бы за создание музыки к этому балету, обратилась к своему мужу, Родиону Щедрину. Благодаря транскрипции Щедрина родилось цельное, мощное музыкальное произведение, в котором максимально концентрированно и ярко отражена эмоциональность, острота конфликтов и драматизм знаменитого сюжета.

Как отметил Нурлан Канетов, художественный руководитель театра, в «Астана Балет» давно хотели поставить именно «Кармен-сюиту».

«Это гениальный балет, имеющий всемирный успех, и мы посчитали важным иметь такой спектакль в репертуаре. При этом это антиклассика, как его всегда называли: нехарактерная для классического балета угловатость, позиции невыворотные, острые углы. Когда-то я и сам танцевал этот спектакль и прекрасно понимаю, какой профессиональный рост может дать партия из него. Что касается исполнительницы главной роли, то ее подбирали по темпераменту: образ Кармен - это олицетворение страсти, женской неотразимости и независимости», - сказал Нурлан Канетов.

В центре балета — трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего ее солдата Хозе, которого Кармен покидает ради молодого Тореро. Взаимоотношения героев и гибель Кармен от руки Хозе предопределены Роком. Таким образом, история Кармен (в сравнении с литературным первоисточником и оперой Бизе) решена в символическом плане, что усилено единством места действия (площадка корриды).

Яркая индивидуальность исполнителей, дерзость характера и дерзость пластическая, страстность натуры и музыкальная точность, вызов любовный и вызов хореографическим канонам – все это о спектакле «Кармен-сюита».

Во втором отделении вечера будет показан неоклассический балет «A Fuego Lento» Р. Амаранте. По информации театра «Астана Балет», это – яркая динамичная постановка с выразительной пластикой на оригинальную музыку композиторов Л. Шифрина, А. Пьяццоллы, К. Гарделя и С. Косуги.

За неудержимую энергетику и харизму этот балет одинаково любим как артистами, так и зрителями. «A Fuego Lento» входит в программу каждых гастролей театра: он был представлен на сцене Королевского театра Ковент-Гарден (Лондон), Линкольн-центра (Нью-Йорк), Гримальди Форум Монако (Монте-Карло) и др. Темпераментные и волнующие мелодии танго обостряют все эмоции и навсегда остаются в сердцах зрителей.

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.