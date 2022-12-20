Вечер классической музыки молодого пианиста Алима Бейсембаева пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 декабря на сцене центрального концертного зала «QAZAQSTAN» выступит молодой музыкант, первый лауреат-казахстанец в истории Международного конкурса пианистов в городе Лидс (Великобритания), обладатель золотой медали Уотермана, магистр Royal College of Music, солист Государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Алим Бейсембаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Қазақконцерта.

На концерте в исполнении Алима Бейсембаева прозвучат произведения Ф. Шуберта, Ф. Листа, С. Рахманинова, которые вошли в сборник его первого CD-диска.

Недавно талантливый пианист представил свой дебютный альбом «Лист: Трансцендентные этюды», релиз которого состоялся на Warner Classics, специализирующийся на классической музыке лейбл, где представлены культовые высококачественные аудиозаписи величайших легенд классической музыки, оперных звезд и оркестров.

«Трансцендентные этюды Листа - самые сложные фортепианные произведения, когда-либо написанные композитором. Эти вдохновляющие произведения выводят этюд на новый уровень… С раннего детства я был вдохновлен исполнением этих произведений легендарными пианистами, такими как Дьердь Цифра, Рихтер и Кисин, и, никогда не мечтал, что когда-нибудь буду исполнять их сам»,- сказал Алим Бейсембаев.

Алим Бейсембаев занимается музыкой с 5 лет. В 2008 году он выиграл международный телевизионный конкурс «Щелкунчик» и поступил в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. Чайковского. В 2010 году переехал в Англию и продолжил обучение в школе Перселла для молодых музыкантов у Тессы Николсон.

Пианист является лауреатом международного юношеского конкурса имени Листа в Веймаре и международного конкурса пианистов в Манчестере, победитель I Международного конкурса молодых пианистов имени Вана Клиберна.

Фото: qazaqconcert.kz