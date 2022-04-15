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    Вечер казахстанской культуры прошел в Риме

    15 Апреля 2022, 22:08

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» в здании посольства Казахстана в Италии состоялся творческий вечер, организованный совместно с Консерваторией Санта-Чечилия и Ассоциацией казахстанской молодежи в Италии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Посол Казахстана Ерболат Сембаев отметил, что основной целью программы является сохранение и приумножение духовных и культурных ценностей Казахстана, а также повышение конкурентоспособности страны в мире, сохранение национальной идентичности, популяризации культа знания и открытость сознания граждан.

    В частности, были выделены следующие национальные проекты, направленные на достижение этих целей: программа «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «Переход государственного языка на латиницу», «100 новых лиц Казахстана».

    «Они призваны объединить прошлое, настоящее и будущее страны. Программа является возрождением ценностей и самобытных черт казахского народа, попытка стимулировать патриотическое понимание сквозь его эволюционное историческое прошлое», - подчеркнул казахстанский дипломат.

    В ходе мероприятия были представлены книги Елбасы «Эра независимости» и «Слова назидания» Абая на итальянском языке, а также обозначен жизненный путь и культурное наследие таких выдающихся казахстанских деятелей как Роза Багланова, Ахмет Байтурсынов, Жамбыл Жабаев, Мукагали Макатаев, Алихан Бокейханов, Ыбырай Алтынсарин и Дина Нурпеисова.

    «Творчество великих казахских поэтов, политиков, музыкантов и педагогов, а также их роль в формировании казахстанского общества имеют решающее значение», - добавил Е.Сембаев.

    В завершение вечера состоялся концерт национальной и классической музыки в исполнении студентов Казахстана и Италии.

    В мероприятии приняли участие представители Ассоциации казахстанской молодежи в Италии, руководство и студенты Консерватории Санта-Чечилия, а также эксперты научных и деловых кругов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Италия Рухани жаңғыру
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