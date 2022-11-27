Вечер балета с участием звезд мировой сцены пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международный музыкальный фестиваль «Жібек жолы» продолжает собирать на сцене «Астана Опера» приглашенных звезд мировой сцены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Театра.

Премьерная программа Гала-балета пройдет 29 ноября, ее украсят па-де-де из классических балетов, миниатюры современных отечественных и зарубежных хореографов в исполнении артистов балета театра «Астана Опера» и знаменитых мировых артистов, а также зрителям предложат эксклюзивный в репертуаре театра балет на музыку В.А.Моцарта «Шесть танцев» И. Килиана.

Публику ждет встреча с этуалями Дортмундского балета Дарьей Сузи, Хавьером Качейро Алеманом, свое искусство казахстанскому зрителю подарят и звезды Театра балета им. Леонида Якобсона (Санкт-Петербург) Анастасия Мильяченко и Андрей Сорокин.

«Я никогда раньше не была в Казахстане, поэтому первый раз буду принимать участие в фестивале «Шёлковый путь». Мы с моим партнёром исполним па-де-де на музыку Дж. Россини в хореографии Леонида Якобсона. Для меня это абсолютно свежий, лёгкий, изящный и забавный номер, но в то же время, наполненный сложными и эффектными поддержками. А второй номер, тоже в хореографии Якобсона, называется «Вечная весна» - это миниатюра по мотивам работы скульптура Родена. Он про молодость, беззаботность и вечную весну в нашей душе», - отметила Анастасия Мильяченко.

Ее сценический партнер – Андрей Сорокин – подчеркнул, что Казахстан всегда был щедр на таланты и сейчас, как никогда, этими талантами могут наслаждаться во всем мире во всех сферах искусства и не только.

«Мы с моей партнершей – Анастасией Мильяченко – привезём два номера, они совершенно разные. «Па-де-де Россини» из цикла «Классицизм» поставлен на основе классических па и имеет структуру па-де-де: антре, адажио, вариации, кода. В отличие от номера «Вечная весна», который решен в совершенно другой «свободной» пластике и является дуэтом. Таким образом, мы можем не в полном объеме, но все же познакомить зрителя с совершенно разным Якобсоном. На мой взгляд, Леонид Якобсон был выдающимся хореографом, намного опережающим своё время, и поэтому даже спустя много десятков лет его хореография не теряет актуальности и остаётся столь же интересной и востребованной зрителем. Фестивалю «Шелковый путь» хочу пожелать процветания! В столь непростое для мира время, в которое, по ряду причин, в последние годы многие страны начали так или иначе изолироваться друг от друга, желаю, чтоб творческое пространство всегда было открытым и наполненным в изобилии яркими творцами и мастерами, обменивающимися своим опытом и идеями. Чтобы творческое пространство кипело и тем самым обогащало как ваш замечательный фестиваль, так и нашу жизнь», - поделился Андрей Сорокин.

Знаменитая танцовщица Дортмундского балета Дарья Сузи сказала, что наслышана о теплоте приёма казахстанской публики и поэтому с нетерпением ждет встречи с нашим зрителем.

«Мы с Хавьером Качейро Алеманом представим два дуэта: «Элегия» из «Лебединого озера» и «Чайковский» из одноименного балета, оба на музыку П.И. Чайковского. Хореограф - директор Дортмундского балета Ксин Пенг Ванг. Для нас большая честь выступать в рамках фестиваля «Шелковый путь». На мой взгляд, фестиваль такого масштаба – это восхитительный подарок самым искушенным ценителям искусства», - заметила Дарья Сузи.

В первом отделении Гала-балета также выступят Заслуженные деятели Казахстана – мировая звезда Бахтияр Адамжан, Мадина Басбаева, Анель Рустемова, а также лауреаты международных конкурсов Олжас Тарланов, Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская, Айбар Токтар, Далер Запаров, Султанбек Гумар, Диас Курмангазы, Жанибек Иманкулов и другие.

Второе отделение украсит эксклюзивный балет «Шесть танцев» Иржи Килиана, который идет не на всех театральных площадках, ставить его могут лишь те труппы, которые показывают высокий профессиональный уровень. Этот одноактный балет Килиана заставляет смеяться и плакать весь мир. В партии Карин – Аделина Тулепова. Пол – Олжас Тарланов, Каролина – Шугыла Адепхан, Йохан –Данияр Жуматаев, Лиза – Молдир Шакимова, Патрик – Бактияр Адамжан, Нэнси – Мадина Кужамжарова, Урци – Айбар Токтар. А также артисты балета и Симфонический оркестр «Астана Опера».

Автор премьерной программы Гала-балета – художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.





Фото: astanaopera.kz



